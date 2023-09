Veicolo che trasporta carta igienica prende fuoco, paura in autostrada

Veicolo in fiamme, l'altra notte, lungo l'A2 del Mediterraneo. L'incidente si è verificato nei pressi della galleria Monte Vetrano, a San Mango Piemonte. Un autoarticolo carico di carta igienica ha preso fuoco.

L'intervento

Il conducente non ha riportato ferite gravi, avendo avuto anche il tempo di fermarsi poco prima di una galleria. Sul posto sono giunti i tecnici del'Anas e i vigili del fuoco per domare e spegnere le fiamme. Il traffico autostradale ha subito notevoli rallentamenti in ragione dell'intervento.