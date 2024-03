In un blitz condotto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, un imprenditore agricolo di San Marzano sul Sarno è stato denunciato per impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L'operazione, come riporta "Il Mattino", ha portato alla luce una "ditta fantasma" che sfruttava quindici dipendenti in nero, di cui due albanesi in situazione irregolare. L'azienda, operante nell'ambito della coltivazione di ortaggi, è stata sanzionata per 90mila euro e successivamente sospesa. Le indagini, coordinate dal colonnello Gianfranco Albanese, hanno rivelato un quadro di sfruttamento e assenza totale di garanzie per i lavoratori. Il titolare, ora sotto inchiesta dalla procura di Nocera Inferiore, dovrà rispondere di queste accuse davanti alla giustizia.