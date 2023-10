"Cittadini a Casatori vivono in condizioni indegne", la nota delle associazioni

“Le condizioni in cui versano i cittadini che abitano e lavorano nel territorio nei pressi del Canale Casatori - Comune di San Valentino Torio sono indegne di un Paese civile". Lo scrivono in una note congiunta Acquamunda Uniti Per Il Sarno, La Città Armonica Castellammare di Stabia, Giù Le Mani Dal Sarno Castellammare di Stabia - Area Vesuviana, Associazione La Fenice Vulcanica Boscotrecase, Associazione Per La Nostra Terra Pompei Viviamo Il Marna San Antonio Abate, Green Gruppo Ecologista Europa Napoli Gente Green Aps Castellammare di Stabia Associazione Certamen Plinianum.

La denuncia

"Apprendiamo dal Sindaco di San Valentino Torio che gli organi competenti sono ufficialmente informati e da molto tempo. Il disagio espresso dagli abitanti locali scuote le coscienze di tutti noi. Quei liquami maleodoranti sono pericolosi per la salute pubblica e, giorno dopo giorno, aumentano esponenzialmente il danno ambientale. Siamo anche a conoscenza che l’infrastruttura in oggetto è interessata da lavori di riqualificazione, che, se compiuti perfettamente in tempo, saranno risolutivi solo dopo marzo 2024. L’emergenza ambientale del bacino del fiume Sarno che stiamo vivendo rende, ormai, inaccettabile la mancanza di provvedimenti immediati. Chiediamo con forza che chi è deputato a intervenire nella tutela dell'ambiente e della salute pubblica agisca tempestivamente per contenere il disastro ambientale e che metta in campo azioni di controllo costante e continuo del territorio. Chiediamo con forza e rapidità la conclusione dei lavori di adeguamento fognario prima dei termini previsti, l’applicazione rigida del Codice dell’Ambiente, provvedendo all’immediato ripristino, pulizia e risanamento dei luoghi. Un controllo fognario da parte del gestore GORI sulla rete al fine di individuare immissioni fognarie non a norma da parte di industrie e civili abitazioni”,