Ruba una scala poi estorce soldi per restituirla: condannato

E' stato condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione un 51enne di San Valentino Torio, arrestato mesi fa - in regime di domiciliari - per estorsione, furto aggravato, minaccia aggravata e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

L'arresto

Secondo le accuse, l'uomo costrinse il proprietario di una scala in ferro a consegnargli una somma di denaro per riaverla indietro. Durante lo scambio, l'uomo avrebbe poi avanzato ulteriori richieste di denaro e, al rifiuto della vittima, l'avrebbe minacciata di morte con un coltello serramanico. La minaccia si sarebbe estesa anche al titolare dell'attività commerciale intervenuto per sedare la discussione.