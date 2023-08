Santa Marina, sospesi i cantieri per il mese di agosto: l'ordinanza

Il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha emanato un’ordinanza per la sospensione totale di ogni attività lavorativa da giovedì 10 fino a domenica 27 agosto 2023.

Il commento

“Considerato che per il nostro Comune è importante ed insostituibile la funzione del turismo - spiega il primo cittadino - praticabile e attuabile soprattutto attraverso le strutture ricettive presenti sul territorio, come amministrazione abbiamo avvertito l’esigenza di tutelare la tranquillità dei turisti ospiti nelle strutture ricettive per il periodo di maggiore afflusso, mediante l’eliminazione del fastidio provocato dalle polveri, dai rumori dei veicoli, dei mezzi e dei macchinari usati nelle attività lavorative e dall’intralcio prodotto sulle strade dai mezzi d’opera in movimento nei pressi dei cantieri. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di sospendere questi lavori per il solo mese di agosto, al fine di consentire di trascorrere una buona e rilassante vacanza a tutti”.