Vandalizzato il Santuario del Monte Stella a Salerno: "Violata la Casa della Mamma Celeste"

Tanta amarezza, nella frazione collinare di Ogliara a Salerno, dove ignoti hanno danneggiato il Santuario del Monte Stella. I vandali hanno agito nella notte tra domenica e lunedì sradicando tutti i ponteggi installati per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della struttura, iniziati dopo la festa patronale di San Matteo, rubando anche il materiale edile. A denunciare l’accaduto è stato Don Antonio Zolferino della parrocchia “Santa Maria e San Nicola”. “Il parroco, la comunità di Ogliara e tutti i fedeli denunciano e percepiscono tale atto barbaro come una profonda ferita inferta alla Fede, alle tradizioni e alla propria dignità. Con tale oltraggioso atto è stata violata la Casa della Mamma Celeste, scrigno delle memorie storiche delle nostre genti” si legge sulla pagina Facebook della parrocchia.

La solidarietà

Immediata la vicinanza dell’assessore comunale all’ambiente Massimiliano Natella: “Con profonda tristezza e sgomento esprimo la mia vicinanza alla comunità di Ogliara, alla parrocchia Santa Maria e San Nicola e al parroco Don Antonio Zolferino per il vile oltraggio al santuario del Montestella. Da pochi giorni si è insediato il cantiere per la ristrutturazione della struttura oggetto di finanziamento da parte della Regione Campania. Un colpo inferto alla comunità a cui non si può restare indifferenti, non si può prestare il fianco ed arrendersi a tale scempio”.