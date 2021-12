Green pass obbligatorio anche sui bus: sanzionati i primi viaggiatori sprovvisti del certificato verde

Rafforzati i controlli in città e in provincia, per l'attuazione del decreto che rende obbligatorio il Green Pass anche sui mezzi di trasporto pubblici, fino al 15 gennaio.

Le sanzioni

In particolare, oltre alla polizia ferroviaria del Compartimento della Campania, anche la polizia giudiziaria nel week-end: durante i controlli del green pass per i passeggeri di bus in discesa, gli agenti hanno sanzionato due persone prive del certificato verde. Il monitoraggio continua.