Sono stati affidati i lavori e la progettazione per il Parco Urbano di Via Ingegno a Sarno.

L'affidamento

In data 29 settembre è stato stipulato il contratto con l'impresa Jonathan Srl di Orta di Atella (Ce) per la realizzazione dell'intervento, per un valore complessivo di un milione e 367mila euro.