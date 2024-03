Trentatreenne investito a Sarno, la madre: "Non condanno nessuno, ma voglio la verità"

Proseguono le indagini per fare chiarezza su cosa si accaduto, nella notte tra venerdì e sabato, in via San Vito a Sarno, dove un 33enne, di nome Marcello, è stato trovato in una pozza di sangue, probabilmente perché investito da un’auto in corsa. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Accanto a lui c’è la madre che non smette di pregare affinchè possa riprendersi e tornare a vivere.

L'appello della madre

La donna, che si è recata sul lungo dell'incidente, ha lanciato un appello ai cittadini affinchè chi ha visto parli con lei: "Io chiedo giustizia. Marcello non si sveglia, è in uno stato comatoso grave. Chiedo a chiunque sia stato ad investirlo e scappare di contattarmi. Io non voglio condannarlo, voglio solo capire".

Le telecamere

Intanto, i carabinieri sono al lavoro per provare a chiarire la dinamica di ciò che è accaduto. Informazioni utili potrebbe essere rinvenute grazie ai filmati delle telecamere di abitazioni private che si trovano proprio nei pressi in cui è stato trovato il corpo sanguinante di Marcello.