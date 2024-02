Cadavere trovato a Sarno, indagini proseguono per l'identificazione

Tra le ipotesi legate al ritrovamento di un cadavere nei pressi dell'ospedale di Sarno, c'è anche quella che il corpo possa appartenere ad un senza tetto. Al momento l'identificazione resta complicata, visto anche lo stato di decomposizione nel quale era stato trovato giorni fa.

Le indagini

L'uomo sarebbe morto per cause naturali ma le indagini sono in corso. Tra le ipotesi anche quella che possa trattarsi di un paziente andato via dall'ospedale, dopo contestuali dimissioni, che si sarebbe poi rifugiato in quello stabile abbandonato. L'uomo sarebbe morto circa un anno fa. Il corpo era stato trovato giovedì scorso da una guardia agro-forestale.