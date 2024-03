“Michè insegna agli angeli volare”: folla e commozione ai funerali del 14enne di Sarno

“Michè insegna agli angeli volare”. Con questo striscione gli amici e compagni di scuola dell’istituto superiore “Enrico Fermi” di Sarno hanno voluto salutare Michele Annunziata, il 14enne deceduto il 26 febbraio scorso all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Il dolore

Sul suo decesso è stata aperta un’inchiesta che vede indagati per colposo 15 medici, divisi tra gli ospedali di Sarno (dove il ragazzo era stato ricoverato per una settimana per poi tornarci dopo 15 giorni, con dimissioni e cura da seguire in casa) e Nocera Inferiore. Dolore e lacrime dentro e fuori dal Duomo di Episcopio dove si sono stretti ai familiari anche tanti concittadini che non sono voluti mancare all’ultimo addio a Michele.