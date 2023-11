Entrano in casa e rubano una Tv, giovane di Sarno condannato

A febbraio scorso entrò in una casa, a Sarno, con altre due persone, rubando una Tv da 75 pollici. Giorni fa, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è giunta con il rito abbreviato.

Il colpo

Furono arrestati solo in due, dopo le indagini delle forze dell'ordine. Un terzo riuscì a restare sconosciuto alle forze dell'ordine. Chi era con l'imputato, inoltre, aveva le chiavi di casa dell'abitazione. I tre forzarono un secondo ingresso, per poi entrare nell'appartamento. Per l'altro imputato vi è stato lo stralcio.