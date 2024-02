Morto a 14 anni dopo accessi in due ospedali, dall'autopsia la verità

Solo l’autopsia chiarirà le cause della morte del giovane 14enne di Sarno, deceduto lunedi mattina all’alba mentre si trovava ricoverato all’ospedale Umberto I di Nocera. Sulla morte è stata aperta un’indagine, dopo la denuncia presentata dai genitori.

L'inchiesta

Nei prossimi giorni sarà conferito incarico al medico legale, con la possibile individuazione dei medici che hanno gestito le fasi di ricovero e accesso del ragazzo. Da capire cosa sia accaduto: forse una infezione da setticemia, forse altro. Il ragazzo era arrivato in ospedale a Sarno, a inizio mese, con forti dolori addominali. Dimesso dopo diversi giorni, era poi ritornato dopo oltre dieci giorni in pronto soccorso con sintomi di mal di testa e vomito. Era stato dimesso con la prescrizione di una terapia domiciliare. Ma nella serata di sabato, a due giorni di distanza, le sue condizioni sarebbero peggiorate tanto da spingere i genitori a ricorrere al pronto soccorso dell’Umberto I di Nocera. Tra i sintomi una forte emicrania che lo stava affliggendo da giorni. All’ospedale di Nocera sarebbe stato sottoposto ad esami diagnostici e ricoverato al reparto di neurochirurgia, poi il decesso per l’aggravarsi delle sue condizioni. Un dramma che ha sconvolto l'intera città di Sarno.