Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e del Coc, allertati dai residenti e dal Vigile Giosuè Squillante, è stato domato l’incendio divampato in Via San Vito, a ridosso di alcune abitazioni, a Sarno. Lo ha riferito il sindaco Giuseppe Canfora, ieri sera. "Un forte ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per evitare danni a persone e cose"