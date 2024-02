Ladri in fuga grazie al sensore delle telecamere, emergenza a Sarno

Ladri in fuga a Sarno, l'ennesima segnalazione alle forze dell'ordine, da tempo impegnate a debellare e prevenire reati di natura predatoria in città. L'ultimo episodio si è verificato l'altro ieri: un gruppo di malviventi è fuggito grazie al sensore delle telecamere di un'abitazione, dopo che gli stessi erano penetrati all'interno di un giardino.

I precedenti

Dopo aver forzato la porta d'ingresso avevano involontariamente attivato l'allarme, risultato efficace al punto da costringerli alla fuga. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine. Resta tuttavia l'emergenza per episodi di questo tipo, ultimo la rapina commessa da due extracomunitari ad un uomo, privato dietro minaccia della sua auto. Insieme ad una serie di furti commessi in una sala scommesse, settimane fa, così come di un colpo in una scuola del territorio, dove un ladro era riuscito a portare via ben 18 computer. Il sindaco facente funzioni, Eutilia Viscardi, ha chiesto un numero maggiore di forze dell'ordine al prefetto e alla Questura