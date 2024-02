Violenza contro gli agenti durante identificazione, arrestato nigeriano

Aggredisce i poliziotti durante l'identificazione, poi viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E' la sorte toccata ad un 36enne nigeriano, senza fissa dimora, fermato dalla polizia a Sarno ieri mattina. Il ragazzo, senza fissa dimora, avrebbe creato tensioni in un ufficio delle politiche sociali a Sarno, richiedendo un sussidio economico. Condotto in commissariato per l'identificazione, avrebbe poi perso il controllo

L'arresto

Il giovane - difeso dai legali Giovanna Ventre e Gianfranco Trotta - mentre era sottoposto ad accertamenti sulla sua identità, avrebbe usato violenza contro le forze di polizia, prima scagliandosi contro un agente, spingendolo con le mani e colpendolo con una spallata, per poi provare a scappare, sferrando una gomitata alla spalla sinistra di un secondo poliziotto. Per i due agenti sono stati necessari diversi giorni di prognosi. Ieri mattina, in tribunale per la direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel comune dove sono avvenuti i fatti