Uccise il padre durante litigio, condannato in Appello

Condanna bis per uno straniero, di 43 anni, per quanto accaduto qualche anno fa a Sarno. Durante un litigio, l'imputato, S.N. , colpì il padre con una coltellata. La vittima, 65 anni, morì sul colpo. In appello i giudici hanno condannato l'uomo per omicidio volontario (in primo grado l'accusa fu riqualificata in preterintenzionale) - ha ammesso i fatti - riconoscendogli le attenuanti generiche prevalenti.

L'indagine

La vittima fu trovata esanime all'interno della sua abitazione su segnalazione del figlio, che aveva riferito ai vicini di un incidente domestico. Dopo qualche settimana fu arrestato, in ragione del pericolo di fuga captato dagli investigatori in ambientale, vista la volontà di cremare il padre nel suo paese d'origine.