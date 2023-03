Capannone in area Pip a Sarno, in due a giudizio per abuso d'ufficio

Capannone costruito in area Pip a Sarno, il gup rinvia a giudizio un ingegnere del Comune ed un imprenditore, proprietario di un’area all’interno della zona industriale di via Ingegno. A quest'ultimo - secondo le accuse - fu rilasciato un permesso a costruire in sanatoria, dall’ufficio tecnico dell’amministrazione comunale, relativo ad un capannone artigianale con palazzina uffici, «con sviamento di potere ed in violazione di legge», con il rilascio in favore dell’imprenditore interessato, da parte del funzionario comunale, del permesso di costruire in sanatoria del 9 novembre 2016, «in assenza della doppia conformità ed in palese difformità rispetto agli indici previsti per le aree stralciate all’interno del piano insediamenti produttivi dell’amministrazione comunale di Sarno».

Le accuse

Stando alla Procura e alla denuncia della parte lesa, non sarebbero stati rispettati i parametri di legge. Dalla documentazione acquisita, la violazione di legge del permesso illegittimo contrastava rispetto al vigente Pip, che regola il progetto di insediamenti produttivi nella zona, contestualmente alle varianti successive del piano di fabbricazione con annesso regolamento edilizio, approvato con decreto regionale e rispetto alla delibera numero 244 del 5 dicembre 2013 dell’amministrazione comunale di Sarno. Il processo inizierà il prossimo 22 maggio.