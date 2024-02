Pistola trovata in casa, incensurato ottiene gli arresti domiciliari

Lascia il carcere e va ai domiciliari il 58enne meccanido di Sarno, incensurato, arrestato giorni fa per il possesso di un'arma clandestina. La decisione è stata presa dal Tribunale del riesame, dopo istanza della difesa.

L'episodio

Tra le ragioni poste all'attenzione dei giudici lo stato di incensuratezza dell'uomo, così come l'assenza di precedenti di polizia e contatti con pregiudicati. L'operazione che lo aveva condotto in stato d'arresto fu eseguita dalla Dia, dopo una segnalazione legata alla possibilità che il 58enne fosse in possesso di materiale esplodente o comunque pericoloso. Da un controllo era stata poi trovata una Beretta calibro 6,35 browning, con matricola abrasa, con al'interno sette cartucce.