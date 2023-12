Edificio pericolante, il Comune fa sgomberare intera famiglia

Famiglia costretta a lasciare la propria casa, situata in un edficio in via Bracigliano a Sarno, ritenuto pericolante. A quanto pare, secondo verifiche, vi era il rischio concreto di un controllo.

L'intervento

Sul posto, giorni fa, si è recato il sindaco Eutilia Viscardi, insieme a tecnici del comune, con carabinieri e polizia municipale, oltre ai vigili del fuoco e assistenti sociali per prendersi cura del nucleo familiare. C'erano anche dei bambini. A quanto pare il pericolo era riconducibile al solaio che avrebbe avuto problemi di staticità. Il sindaco ha disposto così l’ordinanza di sgombero. In corso, ora, sopralluoghi per valutare in che modo intervenire per la messa in sicurezza dell'edificio.