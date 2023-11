Crolla solaio in un vecchio fabbricato, ferito uomo di 71 anni

Crolla solaio in casa, uomo ferito a Sarno. A salvarlo i carabinieri della stazione. Una tragedia sfiorata, ieri mattina, nel centro storico della città dell'Agro.

L'incidente

Nell'immobile vive un uomo di 71 anni, che però era seriamente a rischio crollo, in ragione di un'ordinanza emessa dal Comune per le condizioni del fabbricato. In passato erano stati eseguiti lavori per il mancato rispetto delle prescrizioni di messa in sicurezza da parte dei proprietari, al fine di bloccare ogni accesso dal piano terra. Eppure, nonostante ciò, l'uomo aveva trovato il modo di entrare e vivere dentro lo stabile. Alle 9,30 di ieri mattina il crollo. L'allarme alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco è stato lanciato dai vicini di casa. L'anziano era fnito al piano di sotto, ricoperto di calcinacci. E' stato soccorso e trasferito in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'area, intanto, è stata messa in sicurezza e ora del tutto inaccessibile.