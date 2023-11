Mollato dalla ex, comincia a perseguitarla ovunque: ragazzo rischia processo

Minacce e pedinamenti alla ex ragazza, di età minore, fino ai controlli fatti persino presso la sua scuola. Un ragazzo di 20 anni rischia il processo per stalking aggravato. Lo ha chiesto la procura di Nocera Inferiore, per una storia localizzata a Sarno, nel 2019. L'imputato avrebbe mal digerito di essere stato mollato dalla ragazza, sua coetanea, cominciando a terrorizzarla in ogni modo e a stravolgerle le abitudini di vita.

Le accuse

Nella denuncia, la giovane spiegò di sentirsi perseguitata, oltre a subire offese e minacce quotidiane, durante e a fine relazione, al punto da cambiare anche scuola per i comportamenti del giovane imputato. Il ragazzo, infatti, voleva che la fidanzatina restasse in casa e che in classe non parlasse con nessuno. Un paio di volte la obbligò anche a tenere il telefono aperto per ascoltare se lei parlasse, davvero, con qualche suo compagno. I fatti oggetto di reato sono stati commessi anche quando il giovane era minorenne. Circostanza che lo porterà anche davanti al gip del tribunale competente, per le medesime accuse