Escono insieme, poi viene violentata: giovane resta in carcere

Resta in carcere il ragazzo di Sarno, di 29 anni, arrestato settimane fa per violenza sessuale. Lo ha deciso il Tribunale del riesame, ritenendo attendibile la denuncia della vittima, che era uscita con il giovane insieme ad altri amici, prima di ritrovarsi da sola con lui. In auto.

Le accuse

All'interno del veicolo si sarebbe consumata la violenza. Poi l'arrivo dei carabinieri, avvisati da un'amica della vittima a sua volta contattata da quest'ultima prima di entrare in auto, con l'arresto in flagranza del giovane. Ulteriori riscontri, giudicati validi dal riesame, provengono dall'acquisizione e lettura di una serie di messaggi scambiati tra la vittima e una sua amica. Il giovane si era difeso durante l'interrogatorio, spiegando che il rapporto era stato consenziente.