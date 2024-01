Migranti: l'Open Arms approda a Salerno, al via le operazioni di accoglienza

E' approdata circa 20 minuti prima del previsto, intorno alle 16.40, la Open Arms, nave dell'Ong spagnola con a bordo 60 persone del Mali, Burkina Faso e Costa d'Avorio, tra cui 17 minorenni e, tra questi, 6 con meno di 14 anni.

Segnalati, in particolare, un bimbo malnutrito ed una 17enne in dolce attesa.

In campo, dunque, il Comune, la Protezione Civile del Nucleo di Salerno, oltre che i sanitari del 118, le forze dell'ordine, la Caritas e le altre associazioni impegnate sul fronte dell'accoglienza.

Al via, dunque, le operazioni di sbarco, come disposto dal vertice in Prefettura di questa mattina. In città, resteranno solo alcuni dei minori a bordo, mentre gli altri migranti saranno indirizzati verso i centri cui sono stati assegnati.