Maltempo a Scafati: allagamenti in via Longole, partono i lavori in via delle Industrie

Disagi, la scorsa notte, a Scafati, a causa del maltempo, dove il sindaco Pasquale Aliberti, con la Protezione Civile e la Polizia Municipale, è intervenuto in via Longole per transennare momentaneamente la strada e verificare se qualche famiglia fosse in difficoltà

Il cantiere

Intanto, in un'altra parte di città, finita la pioggia, sono ripartiti i lavori di fresatura di via Delle Industrie per il ripristino del manto stradale. Si proseguirà poi, anche sull'adiacente via G. Ferraris dopo i lavori di potenziamento dei sottoservizi. Ieri mattina, invece, il ripristino del manto stradale ha interessato via Passanti, a seguire il ripristino interesserà via PioXII, via Bonaduce, via Fosso dei Bagni, via della Gloria, via della Resistenza (tratti), via Aquino (tratti), vicinale Matrone (tratti) e via Manzoni.