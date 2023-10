Due auto a fuoco a Scafati, qualche notte fa. Escluso il dolo ma il sindaco Pasquale Aliberti chiede più controlli e maggiore sicurezza per la città. Questo, in ragione di episodi di vandalismo, furti e rapine, da tempo denunciati in città.

La richiesta

Il doppio incendio si è verificato tra venerdì e sabato, in centro. Dalle immagini diffuse via social si nota come a prendere fuoco in un primo momento è stato un veicolo, che avrebbe poi innescato una reazione a catena con le fiamme che hanno raggiunto altre due automobili. L’incendio sarebbe stato generato dal malfunzionamento di una delle auto. I vigili del fuoco, nell'intervenire, avevano poi spento l'incendio. Il sindaco Aliberti, intanto, ha chiesto un nuovo incontro con il prefetto, promettendo l'installazione di 15 telecamere.