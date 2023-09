Pezzi di auto rubate in un capannone, obbligo di dimora per 5 indagati

Obbligo di dimora nei comuni di residenza per le 5 persone, arrestate giorni fa a Scafati, dai carabinieri, dopo la scoperta di un’officina con all’interno pezzi di auto rubate.

Le indagini

Al termine dell'udienza di convalida il gip ha ritenuto validi gli arresti, per poi applicare ai cinque, tutti provenienti dalla provincia di Napoli, l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. I cinque avevano scelto il silenzio. Per tutti l'accusa è di riciclaggio. Le indagini avevano condotto alla scoperta del capannone, dove i cinque stavano smontando un veicolo rubato a Napoli la notte precedente. I carabinieri erano risaliti al gruppo dopo aver individuato un capannone industriale dismesso, ubicato nella periferia di Scafati. All'interno i militari avevano trovato numerose parti meccaniche e di carrozzeria appartenenti a diversi modelli di note case automobilistiche, già imballate e catalogati. Pronti per essere poi trasportati altrove - secondo l'ipotesi investigativa - nonché numerosi utensili, utilizzati per smontare le parti meccaniche ed elettriche delle vetture rubate, insieme a due dissuasori di segnali Gps Jammer. La contestazione ulteriore mossa dalla procura di Nocera Inferiore, infatti, riguarda quella di almeno quattro furti, commessi a danno di altrettante automobili, in ragione di quanto trovato all'interno dell'officina.