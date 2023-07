Cagnolino investito in strada, un cittadino amareggiato: "L'ho soccorso ma non ce l'ha fatta"

Cane investito e ucciso per strada, nonostante il soccorso di un cittadino. E' accaduto a Scafati, come segnalato dalla stessa persona che ha provato a soccorrere il cucciolo.

Il fatto

"E' stato investito un cagnolino dopo il ponte di Bagni, altezza dopo entrata della 268 con collarino verde. Il cane di taglia piccola e stato soccorso da me e segnalato all Asl e vigili, purtroppo non ce l'ha fatta". Il messaggio della notizia ha registrato centinaia di commenti, molti di ringraziamento per l'uomo che ha tentato di salvare il cucciolo, fino alla fine, prestandogli i primi soccorsi.