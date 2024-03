Sicurezza a Scafati, in arrivo 5 carabinieri in più presso la Tenenza

Cinque nuovi carabinieri in più a Scafati. Lo annuncia il sindaco Pasquale Aliberti, riguardo il problema sicurezza invocato anche alla luce degli ultimi episodi: "Dopo quanto accaduto a Scafati nei giorni scorsi, ho chiesto personalmente un aiuto per la mia città in termini di uomini e di controllo del territorio. Sono consapevole che la Tenenza di Carabinieri di Scafati sta producendo il massimo sforzo ma noi abbiamo il dovere di dare serenità ai cittadini attraverso una presenza più forte sul territorio soprattutto di notte, in tarda serata quando non abbiamo la Polizia Municipale per strada e poche unità della Tenenza dei Carabinieri in un territorio vasto 17 km2"

La situazione

"Dal Tenente Colonnello Albanese mi arrivano rassicurazioni - continua il sindaco - secondo quanto mi viene riferito la Tenenza di Scafati ogni giorno viene rafforzata con 5 uomini in più al proprio organico e con compiti di pattugliamento. Questo quanto siamo riusciti ad ottenere grazie al comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno Filippo Melchiorre, al Tenente Colonnello Gianfranco Albanese del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, al comandante della nostra Tenenza dei Carabinieri Vincenzo Esposito. Abbiamo bisogno di uno Stato più presente nella vita di tutti noi per la sicurezza dei cittadini, questione che è diventata uno dei problemi più importanti per la nostra comunità"