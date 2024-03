Furti e tentativi di scippi, nuove denunce a Scafati

E' ancora emergenza furti a Scafati, in particolare nelle zone di periferia, come San Pietro. Lo denuncia il consigliere di opposizione Francesco Carotenuto, che rilancia il progetto di "Controllo del Vicinato"

Gli episodi

Uno degli ultimi episodi risale a qualche giorno fa, quando un ladro ha provato ad entrare all'interno di un appartamento. L'uomo è stato messo in fuga dai proprietari. Ancora, diverse segnalazioni hanno riguardao tentativi di scippo da parte di due sconosciuti in sella ad uno scooter, in via Cuomo. Il sindaco Pasquale Aliberti aveva annunciato, pochi giorni fa, un rafforzamento del pattugliamento in città grazie a cinque uomini del decimo Reggimento Carabinieri "Campania" di Napoli. Carotenuto, invece, rilancia il progetto di Controllo Civico.