Trovati con pezzi smontati da un'auto, condannati in cinque

Smontavano una macchina presumibilmente rubata, sono stati condannati per furto 5 persone arrestate lo scorso settembre, a Scafati, dai carabinieri durante un controllo presso un capannone. La condanna per quattro imputati è di 2 anni di reclusione, mentre per il quinto di 2 anni e 8. L'accusa di riciclaggio è stata derubricata dal Gup in furto.

Le indagini

Gli imputati sono residenti nella provincia di Napoli. Le indagini avevano condotto alla scoperta del capannone, dove i cinque stavano smontando un veicolo ritenuto rubato a Napoli la notte precedente. All'interno i militari trovarono numerose parti meccaniche e di carrozzeria appartenenti a diversi modelli di note case automobilistiche, già imballate e catalogati, nonché numerosi utensili, utilizzati per smontare le parti meccaniche ed elettriche delle vetture, insieme a due dissuasori di segnali Gps Jammer. Per ulteriori tre episodi di riciclaggio, gli imputati sono stati assolti. Erano difesi dal legale Pasquale Striano del foro di Torre Annunziata.