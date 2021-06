Scafati, gambizzato un uomo di 46 anni: si cercano due persone

Un uomo di 46 anni è stato ferito a colpi di pistola alle gambe da due persone, a Scafati. L'episodio risale a questa mattina. L'uomo non è in pericolo di vita, ma è ricoverato in ospedale, mentre la Procura di Nocera Inferiore ha avviato un'indagine per tentato omicidio

Il fatto

L'episodio si è verificato questa mattina. Da stabilire il movente della gambizzazione del 46enne, che non avrebbe precedenti penali specifici. Nulla viene escluso e al momento l'indagine resta sotto la gestione della Procura ordinaria.