In auto con guanti e passamontagna, arrestato dai carabinieri

E' stato fermato mentre era in macchina, probabilmente pronto a compiere una rapina. Giorni fa, i carabinieri di Scafati - come racconta Il Mattino - hanno fermato un uomo di 40 anni, del luogo, che indossava guanti e passamontagna. L'episodio risale a domenica scorsa, in via Manzoni

L'episodio

L'uomo era a bordo di una Bmw, poco distante da un ristorante. I carabinieri, nel notarlo, si sono avvicinati alla macchina ed hanno identificato l'uomo, che è stato poi arrestato. Con se aveva anche un'arma. Ha già precedenti specifici. Con lui c'era una seconda persona, denunciata invece a piede libero.