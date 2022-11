Pubblica illuminazione a Scafati, bando per reperire finanziamenti

Pubblica illuminazione, l’amministrazione comunale di Scafati corre ai ripari con un bando per fondi Pics. Nelle scorse settimane la commissione locale del paesaggio ha dato il via libera al progetto di riqualificazione generale dell’impianto di illuminazione in città per un valore di 4 milioni e 150mila euro, frutto dei fondi dei Piani Integrati Città Sostenibili intercettati durante il periodo commissariale.

La decisione

Sul tema c'è anche l'ok della Soprintendenza sulla regolarità del progetto. Il sistema di pubblica illuminazione necessita di interventi urgenti perchè molte zone del territorio sono al buio, in conseguenza di danni di varia natura a quadri e pali elettrici provocati dalle piogge e dalla scarsa resistenza di infrastrutture vetuste. Saranno 2700 i corpi illuminanti e 500 i nuovi pali che sostituiranno i precedenti, gestibili con un sistema di telecontrollo. «Un’opera fondamentale - dice il vicesindaco con delega alla pubblica illuminazione Serena Porpora - per la riqualificazione del territorio».