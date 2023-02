Terrore a Scafati, si oppone alla rapina: commerciante ferito da un colpo di pistola

Tragedia sfiorata, ieri sera, a Scafati, dove si è verificato un tentativo di rapina all'interno di una concessionaria in via Poggiomarino. Secondo una prima ricostruzione, un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un casco, ha fatto irruzione nel negozio per farsi consegnare l'incasso ma il titolare ha reagito cercando di disarmarlo.

La fuga

Dalla pistola, però, è partito un colpo che ha ferito il commerciante, per fortuna non in forma grave. Il rapinatore è scappato facendo perdere le sue tracce. Il titolare della concessionaria è stato trasportato in ospedale per farsi curare la ferita provocata dallo sparo. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a risalire all'identità del rapinatore.

La solidarietà

Vicinanza al commerciante ferito dal candidato sindaco Pasquale Aliberti: "A Vincenzo la vicinanza di una pronta guarigione. Le forze dell'ordine consegnino allo Stato questi delinquenti”.