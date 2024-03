Nascondeva 8 kg di sigarette di contrabbando: nei guai uno straniero

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro quasi 8 kg di sigarette di contrabbando, custodite per essere poi vendute, da un uomo di nazionalità africana. In azione, i finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore che hanno effettuato il controllo nel comune di Angri di un autoveicolo, con alla guida lo straniero, il quale è risultato avere precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il blitz

I militari, successivamente, si sono diretti anche presso la sua abitazione, a Scafati, dove hanno rinvenuto 380 pacchetti di sigarette di varie e note marche, quali Marlboro, Winston, Chesterfield, Merit, Philip Morris, pronte per essere poste illegalmente in vendita. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed il responsabile è stato segnalato alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.