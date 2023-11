Estorce soldi ad un minore in treno, condannato napoletano

Si avvicinò ad un minorenne chiedendogli prima delle monete, poi lo minacciò nel prospettargli il rischio di essere rapinato da due persone, se non avesse consegnato ulteriore somma in denaro. Con l'accusa di estorsione, un 50enne napoletano è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione. La procura ne aveva chiesti oltre 7.

Il fatto

L'episodio risale a marzo 2023, con il minore che viaggiava su un treno partito da Salerno. Il convoglio si fermò in prossimità della stazione di Scafati. Fu lì che l'imputato agì, costringendo il minore a consegnare la cifra in contanti di 120 euro. Il ragazzino non potè difendersi - circostanza che è valsa l'aggravante all'uomo - dato che lo stesso aveva un braccio ingessato ed era seduto in treno. I due che lo avrebbero rapinato, ovviamente, erano semplici passeggeri, ignari di tutto. La condanna è giunta con il rito abbreviato, dinanzi al gup del tribunale di Nocera Inferiore. L'imputato era difeso dal legale Teresa Moreno.