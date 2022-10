Abusi sessuali sulla cuginetta, testimoni si contraddicono: l'imputato è assolto

Assolto dall'accusa di violenza sessuale. La presunta vittima era la cugina, minorenne all'epoca dei fatti. Lo ha deciso il tribunale di Nocera Inferiore, che ha assolto con formula piena un 40enne. Il dibattimento non ha provato le sue responsabilità, anzi, l'esatto contrario.

Il processo

L'indagine a Scafati era partita dopo la denuncia della madre della minore. Ma sia lei che la vittima presunta, insieme ad un'altra parente, erano cadute più volte in contraddizione, non fornendo elementi chiari sulla dinamica dell'unico episodio contestato, così come sulla sua veridicità. Una chat tra una parente e la madre della minore, inoltre, avrebbe sconfessato del tutto l'accusa. La prima aveva infatti sostenuto che la ragazzina avesse inventato tutto. L'imputato era accusato di aver tentato di baciare la cuginetta, per poi palparle il seno più volte.