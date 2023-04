Tre scippi in poche ore a Battipaglia: indagini in corso

Ladri scatenati a Battipaglia, nei giorni scorsi. Tra martedì e mercoledì, in particolare, si sono verificati tre scippi: uno in via Fiorignano, il secondo in via Ferrovia e il terzo alla stazione.

Gli scippi

In un caso, un uomo con un cappuccio ha portato via la borsa ad una donna che si trovava in quel momento sulle scale di un centro diagnostico, rubandole 100 euro oltre a documenti e cellulare. Poco dopo un’altra donna è stata scippata in via Ferrovia, mentre mercoledì sera, una giovane è stata scippata mentre saliva sul treno per Roma, per pochi euro, come riporta Ondanews. Indagano, dunque, gli agenti del Commissariato con la Polizia Ferroviaria, per risalire all'identità dei malviventi e far luce sui fatti. Preziose, come sempre, saranno le immagini della videosorveglianza.