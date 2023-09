Ordinanza di custodia cautelare per un 24enne marocchino. Il giovane è accusato di aver perpetrato scippi e rapine sul territorio di Battipaglia (e non solo).

L'ordinanza

Il 24enne, già in carcere per simili reati, è stato raggiunto da un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa, come riporta La Città, è che l’uomo sia l’autore di tre rapine più una tentata, due furti ed uno scippo.