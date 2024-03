"Aiutatemi a ritrovare mio padre": l'appello di aiuto lanciato da Mirco

Eboli in apprensione, per la scomparsa di Carlo Leo che ha fatto perdere le sue tracce dalle ore 15 di ieri. A lanciare l'appello di aiuto a mezzo social, il figlio, Mirco: "Se qualcuno l'ha visto per favore mi contatti cammina con un bastone a tre piedi e ha il braccio sinistro paralizzato. Il mio numero di telefono è 388 12 61 929". Fiato sospeso per la sue condizioni.