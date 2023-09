Ancora nessuna notizia di Cosimo "Kazuosan", il sindaco Napoli: "Parlerò con il consolato"

"Non ho ancora sentito la famiglia francamente. Devo capire cos'è successo. Raccoglierò le informazioni, parlerò con il Consolato e vedremo cosa, nelle nostre scarse possibilità, possiamo materialmente fare". È quanto affermato dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito alla scomparsa del 21enne Cosimo Corrado, giovane youtuber note come "Kazuosan".

Le parole del sindaco

"Sicuramente - ha spiegato il primo cittadino - c'è una vicinanza ai familiari, al giovane scomparso. Vediamo che è successo". Nel quartiere Matierno, dove la famiglia del giovane vive, c'è grande apprensione in queste ore. La speranza è che la famiglia possa ricevere sue notizie in tempi brevi.