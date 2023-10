Napoli-Milan: preso di mira un bus di rossoneri, tra cui alcuni tifosi cilentani

Violenza ieri sera presso lo Stadio Maradona di Napoli, ai danni di un gruppo di tifosi, tra cui alcuni provenienti dal Cilento, per assistere al match Napoli-Milan. I tifosi rossoneri si trovavano a bordo di un pulmino quando sono stati presi di mira da alcune persone in scooter, con i volti coperti dai caschi, che hanno mandato in frantumi i finestrini del veicolo. Come riporta Ondanews, fortunatamente i tifosi non sono rimasti feriti. Accertamenti in corso.