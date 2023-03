Scontro tra tifosi Acireale-Cavese: arrestati due tifosi, altri 4 nei guai

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cava de' Tirreni, insieme al personale dell'Ufficio Digos della Questura di Salerno ed del Commissariato di Acireale, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip Bisceglia del Tribunale di Nocera Inferiore,in merito agli scontri tra le tifoserie della Cava e dell'Acireale avvenuti il 22 maggio 2022 nei pressi del casello autostradale di Cava de' Tirreni, prima dell'incontro calcistico "Cavese Acireale" serie D. Già il 4 luglio 2022 gli agenti del Commissariato di Cava de' Tirreni e l'Ufficio Digos di Salerno avevano provveduto a dare esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P: del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura di Nocera Inferiore a carico di tre tifosi della compagine Cavese nonché per un altro tifoso la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Le ulteriori indagini hanno permesso attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in loco di identificare ulteriori tifosi che avevano partecipato agli scontri in cui oltretutto erano stati esplosi alcuni petardi contro le Forze dell'Ordine presenti e leggermente feriti alcuni agenti del Commissariato di Cava de' Tirreni.

I tifosi

Per questo, oggi, la Polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza cautelare nei confronti di sette tifosi, di cui uno appartenente al sodalizio cavese e gli altri sei supporters dell'Acireale, secondo le seguenti indicazioni:

1. M.A. di 47 anni residente a Cava de' Tirreni - Obbligo di dimora nel Comune di Cava de' Tirreni

2. A.E. di 29 anni residente nel comune di Acireale - Obbligo di dimora nel comune di Acireale

3. L.E. di 28 anni residente nel comune di Acireale - Obbligo di dimora nel comune di Acireale

4. A.O. di 40 anni residente nel comune di Acireale - Obbligo di dimora nel comune di Acireale

5. L.P. di 25 anni residente nel comune di Acireale - Obbligo di dimora nel comune di Acireale

6. C.P. di 38 anni residente nel comune di Acireale.- Arresti domiciliari presso abitazione

7. P.S. di 33 anni residente nel comune di Acireale - Arresti domiciliari presso abitazione

Sono in corso le procedure istruttorie dirette all'emissione nei confronti dei tifosi del provvedimento del Questore di Salerno di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive (DASPO).