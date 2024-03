Ragazzo in carcere, imbrattati i muri di Piazzetta Sansone: l'ira del sindaco

Alcuni graffiti “torna presto, manchi tanto” “free achraf” sono comparsi nella piazzetta Sansone, nel cuore del centro storico di Scafati. E, a quanto pare, sarebbero dedicati ad un ragazzo che, nei giorni scorsi, sarebbe stato arrestato e rinchiuso in carcere. Comparse anche delle scritte contro le forze dell’ordine.

A denunciare l’accaduto, su segnalazione di alcuni residenti, è il sindaco Pasquale Aliberti: “Le immagini del centro storico imbrattato da scritte e immagini che, da quanto mi riferiscono sarebbero inneggianti anche ad azioni contro le Forze dell’Ordine, sono assolutamente da condannare. Ho avvisato il comandante della Tenenza dei Carabinieri e la nostra Polizia Municipale e ne ho chiesto l'immediata rimozione oltre che l'identificazione dei responsabili. È un atto di grande inciviltà e illegalità da parte di chi non rispetta le regole della nostra comunità”.

Ma non finisce qui. “Mi riferiscono inoltre di serate organizzate da un'associazione, che disturbano la quiete e il vivere dei residenti, con musica ad alto volume fino a notte tarda, consumo di cannabis e gabbie piazzate senza autorizzazione per presunti street dancer.La devastazione di Piazzetta Sansone, lo sversamento dei rifiuti in modo irregolare, e tutti gli atteggiamenti di illegalità, da parte anche di chi si definisce associazione di promozione sociale, sono poco consoni a quella che è la nostra visione della vita e degli spazi che bisogna concedere nel rispetto di tutti. C'è bisogno di ritrovare la cultura della legalità e la consapevolezza dei beni comuni”.