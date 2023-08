Pontecagnano, nuova scuola di via Dante: via libera al progetto da 6 milioni

Via libera della giunta al progetto di fattibilità per l’abbattimento e la ricostruzione del complesso scolastico di via Dante a Pontecagnano Faiano. L’intervento sarà finanziato con fondi Pnrr per un totale di 6 milioni e 355mila euro.

L'intervento

Il progetto approvato dall’esecutivo dà il via alla procedura di affidamento dei lavori che, accordo di concessione di finanziamento alla mano, dovrà avvenire “improrogabilmente entro il 20 settembre 2023”. Nel frattempo sono stati già affidati i servizi di studio geologico e la progettazione. “È volontà dell’amministrazione comunale - si legge nella delibera - procedere, nei modi e forme di legge, alla sostituzione edilizia del complesso scolastico Dante Alighieri, composta dalla scuola primaria, dell’infanzia e palestra, con gli indubbi vantaggi della realizzazione di un edificio di tipo moderno e con i requisiti strutturali ed energetici previsti per legge”.