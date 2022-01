Scuole chiuse, Morra: "Ci risiamo, noi sindaci tirati per la giacchetta da tutti"

“Ci risiamo: eccoci, noi sindaci, ancora una volta in prima linea, tirati per la giacchetta da chi vuole le scuole aperte, chi le vuole chiuse, chi non sa davvero cosa vuole. Questa volta, almeno in Campania, è arrivata la decisione della Regione a stabilire un principio unico su tutto il territorio, mentre il Governo ha già preannunciato un ricorso contro l’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca. E cosa accadrà se dovesse essere accolto il ricorso ?”. Lo scrive, sui social, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, che interviene nello scontro politico in atto sul rinvio della riapertura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie stabilito dalla Regione Campania e contestato dal Governo nazionale.

Le perplessità del sindaco

Morra si sofferma sulla situazione attuale e si domanda: “A chi, alla fine, spetterà decidere, su base comunale, se tenere o meno aperte le scuole? Non è facile decidere e non è semplice dire a centinaia di famiglie che si torna alla Didattica a Distanza. Non è semplice, però, neppure lasciare aperte le scuole, nella consapevolezza di un rischio per i nostri bambini e ragazzi. Insomma, ancora una volta siamo all’epicentro di un nuovo uragano che si abbatterà su famiglie e bambini, ancora una volta c’è una enorme confusione sulle competenze. Da uomo delle Istituzioni, attendo le decisioni finali di Autorità Amministrative e Giudiziarie. Da uomo del territorio prenderò ogni decisione solo dopo aver letto e riletto i dati ed i numeri che riguardano il mio comune.”