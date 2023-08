Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso presentato dall'associazione giunta al secondo posto nella gara per l'assegnazione del soccorso nel "lotto 7", costituito dai territori di Campagna ed Eboli. I giudici amministrativi, con la sentenza di oggi, hanno così riconfermato il conferimento del servizio all'associazione VoPI.

La sentenza

"L'attesa rende tutto più bello" afferma il presidente di VoPI, Enzo Savarese, che aggiunge: "È questa la frase con la quale si può sintetizzare tutto il percorso per arrivare a questa vittoria. Per noi è una vera e propria soddisfazione, premio di passione e affiatamento che tutti i nostri volontari pongono in questa attività. Un grazie va anche all'amministrazione dell'associazione e, soprattutto, ai due nostri difensori Aurelio Mammone ed Ennio De Vita, che hanno messo a nostra disposizione tutta la loro esperienza e conoscenza. Non mi resta che augurare buon lavoro ai ragazzi che, ancora una volta, saranno il motore della nostra associazione, e continuare il nostro servizio sulla città natale del nostro gruppo e sulla quale svolgiamo servizio da 25 anni. Oltre Pontecagnano, saremo presenti anche su Campagna ed Eboli".