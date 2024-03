Il 7 marzo, un'operazione congiunta del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, supportata dal personale del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario e dalle guardie ambientali volontarie del Nucleo Provinciale Kronos di Salerno, ha portato al sequestro di un'azienda bufalina di circa 13.000 mq., situata in località Iscarotonda, nel Comune di Eboli, vicino al fiume Sele.

L'operazione

I titolari dell'azienda sono stati denunciati per maltrattamento di animali e per una serie di violazioni relative al Testo Unico sull'Ambiente, nonché alla normativa urbanistica e ambientale. Le indagini hanno rivelato la presenza di costruzioni non autorizzate entro la fascia di rispetto di 150 metri dall'argine del fiume, inclusa un'area di stabulazione di 3.000 mq e viali di servizio di 1.000 mq, realizzati con il deposito di materiale edile di scarto. È stato inoltre accertato uno sversamento di liquami e altri rifiuti dell'allevamento direttamente nel fiume, e la constatazione di diversi capi di bestiame in condizioni di denutrizione tale da impedirne la deambulazione.