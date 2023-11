Campeggio abusivo a Montecorice: nei guai il proprietario e il committente

In azione, ieri, i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate che, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito a Montecorice un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania di un’area di circa 30000 metri quadrati adibita a campeggio. E' emerso, infatti, che erano presenti numerose strutture prefabbricate a carattere permanente destinate ad alloggio dei villeggianti.

L’area si trova nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e in una zona ricadente nel Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero. Illegittimo il titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici. Dalle indagini, è risultato che c'erano anche ordinanze di demolizione mai ottemperate ma, anzi, che erano stati effettuati interventi di completamento e ampliamento delle pregresse opere abusive e di ulteriori strutture permanenti destinate ad alloggi. Nei guai, dunque, il proprietario dell’area e il committente, accusati di abusi edilizi e paesaggistici in area di particolare pregio ambientale quale quella del Parco Nazionale.